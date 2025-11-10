حملة كبرى في بغداد غدا تستهدف الحملات الدعائية

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، ان "موعد إزالة اللوحات الدعائية والإعلامية الخاصة بالمرشحين والكيانات السياسية سيكون بعد إنجاز عملية التصويت يوم غد الثلاثاء"، مبيناً، أن "أمانة دعت جميع المرشحين والكيانات إلى رفع اللوحات التي تم نصبها من قبلهم خلال الحملة الانتخابية، لا سيما القريبة من والمواقع الرسمية".وأضاف، أن "الأمانة أبلغت المرشحين بضرورة الالتزام بالمدد المحددة لرفع اللوحات والمواد الإعلانية، وفي حال عدم قيامهم بإزالتها خلال الفترة المقررة، ستباشر ملاكات أمانة بغداد برفعها بالكامل من الشوارع والساحات والتقاطعات".وأشار الجنديل إلى، أن "الفرق الميدانية التابعة للأمانة ستكون جاهزة للانطلاق فور انتهاء الاقتراع لتنظيف المواقع وإعادة المظهر الحضري إلى العاصمة"، لافتاً إلى، أن "الوقت المقدر لرفع جميع اللوحات الدعائية سيكون ضمن سقف زمني قصير؛ لضمان عدم بقائها لفترات طويلة بعد الانتخابات".