بسبب "تصرفات مشينة".. طرد 40 شخصاً من سرايا السلام
محليات
2025-11-10 | 11:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
581 شوهد
أعلنت سرايا السلام، اليوم الاثنين، طرد 40 شخصاً من تشكيلاتها بسبب ما وصفته بـ"التصرفات المشينة والخاطئة".
ادناه قائمة المطرودين:
>>
مقالات ذات صلة
سرايا السلام تعلن طرد 25 شخصاً وتدعو لمقاطعتهم
08:21 | 2025-11-08
"بعد ممارسات مشينة وخاطئة".. سرايا السلام تطرد 6 عناصر
11:46 | 2025-10-27
السيد الصدر يوجه بمنع التظاهرات والمظاهر المسلحة عن سرايا السلام
09:39 | 2025-09-30
"شخصية عراقية إجرامية" على صِلة بقضية "طرد السفير الإيراني" من استراليا
04:22 | 2025-08-27
سرايا
السلام
