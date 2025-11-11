بالصور.. مراكز الاقتراع قبل دقائق من بدء التصويت العام

– محلي

تنشر نيوز، صورا لمراكز الاقتراع قبل دقائق من بدء التصويت العام لانتخابات 2025.

ويبلغ عدد ناخبي التصويت العام 20,063,773، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فتبلغ 39,285 محطة.