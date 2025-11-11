مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للناخبين في التصويت العام لانتخابات مجلس النواب

- محلي

افتتحت صباح اليوم الثلاثاء، أبواب مراكز الاقتراع امام الناخبين في التصويت العام لانتخابات للدورة البرلمانية السادسة.

وذكرت مفوضية الانتخابات امس الاثنين، ان "عملية التصويت ستستمر للساعة السادسة مساءً".

وأضافت أن "عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة".