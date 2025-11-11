الداخلية لـ السومرية نيوز: لن نسجل أي خرق في العملية الانتخابية حتى الان

وقال المتحدث باسم الوزارة لـ ، ان "الوزارة لم تسجل حتى الان أي خرق امني في العملية الانتخابية"، مشيرا الى ان "هناك اقبال من المواطنين على صناديق الاقتراع".وأضاف ان "القوات الأمنية منتشرة بشكل واسع في عموم قواطع المسؤولية ومراكز الاقتراع"، موضحا انه "لا توجد أي تغيير على الخطة الأمنية".وبين ان "الخطة اعد لها مسبقا ونفذت على شكل 3 مراحل"، مؤكدا "وضع خطة قبل الانتخابات واثناء الانتخابات وخطة نقل الصناديق ما بعد الانتخابات".