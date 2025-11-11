شاهد.. زوجان يشاركان في العملية الانتخابية يوم زفافهما





أظهرت مشاهد مصورة قيام زوجين في يوم زفافهم يشاركون في العملية الانتخابية ويدلون بأصواتهم في ناحية القحطانية ضمن قضاء البعاج غرب .



يشار الى ان مفوضية الانتخابات ذكرت امس الاثنين، ان "عملية التصويت ستستمر للساعة السادسة مساءً".



وأضافت أن "عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة".