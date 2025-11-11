أهالي مدينة الصدر لـ السومرية: مقاطعون بتوجيه من السيد الصدر

وقال احد أبناء المدينة لـ ، "انني مقاطع للانتخابات ولن أشارك فيها"، لافتا الى انه "لا يوجد بديل او حل للواقع المأساوي".فيما ذكر اخر "مقاطعون لان السياسيين لم يفعلوا شيئا لنا"، لافتا الى "اننا مقاطعون بامر "، موضحا "اننا مقاطعين لان السياسيين لم يفعلوا شيئا".واكد "اننا مقاطعين بامر السيد "، موضحا ان "هناك من باع صوته بـ100 و150 الف دينار".وبين مواطن اخر من أهالي المدينة "اننا مقاطعين بامر السيد الصدر، حيث لن ننتخب ابدا"، لافتا الى انه "بالإمكان المشاركة في الانتخابات في حال امر السيد الصدر بذلك".وبين ان "اكثر من 80 بالمئة من لا تنتخب"، موضحا "اننا نحن مع السيد الصدر ونفعل ما يقوله".فيما اكد مواطن اخر "اننا مقاطعون ولن ننتخب"، موضحا ان "السيد الصدر يتحدث ويطالب بحقوقنا".واكد "اننا مقاطعين بالتضامن مع السيد الصدر"، لافتا الى ان "السيد الصدر يعلم بمصلحتنا ولم يفعل لنا السياسيين أي شيء".