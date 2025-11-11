امانة بغداد توجه رسالة للمرشحين عبر السومرية: ارفعوا دعاياتكم الانتخابية

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل لـ ، ان " تدعو الكيانات السياسية والمرشحين الى رفع لوحات الدعاية الانتخابية التي تم وضعها في الجزرات الوسطية والساحات العامة في جميع مناطق العاصمة"، مبينا ان "اغلب الدعايات التي وضعت في الجزرات والساحات العامة ومكان سير المواطنين هي مخالفة للضوابط والتعليمات".وأضاف "ندعو لرفعها بعد انجاز عملية التصويت اليوم"، لافتا الى انه "في حال عدم رفعها تقوم امانة بحملة كبرى في رفع جميع الدعايات الانتخابية بشوارع العاصمة لتعود لجمالها السابق".واكد ان "لجنة من الأمانة وضعت ضوابط وتعليمات تخص الدعاية الانتخابية ومن الشروط عدم استخدام الجزرات والساحات الوسطية والشوارع العامة والمؤسسات الدينية والجسور ومؤسسات الدولة والمدارس، حيث ان جميع هذه الأماكن يمنع فيها وضع الدعايات الانتخابية الا انه تم تسجيل مخالفات بشأن ذلك".وبين ان "امانة بغداد وثقت جميع الخروقات وارسلتها للمفوضية"، موضحا انه "تم تسجيل اضرار للبنى التحتية في هذه الأماكن حيث تم تقييم الاضرار وارسالها للمفوضية لاستقطاعها من مبالغ التامينات التي وضعها المرشحين لدى المفوضية".