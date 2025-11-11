باستثناء هذه الجهات.. السوداني يوجه بتعطيل الدوام الرسمي غدا الأربعاء

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة والمؤسسات الرسمية كافة، باستثناء المكلفة بالواجبات المستمرة".وتابع، ان "العطلة ستتيح الفرصة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية لاستكمال متطلبات نقل صناديق الاقتراع، وكذلك إتمام إخلاء المدارس التي جرى استخدامها كمراكز انتخابية".