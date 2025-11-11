القبض على مروج لاحد المرشحين في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية القت القبض على المدعو (م.ش ) قرب احد مراكز الاقتراع في قضاء ببغداد، وهو يقوم بالترويج إلى احد المرشحين".وأضاف ان "هذا الشخص قام بتوزيع كارتات انتخابية".