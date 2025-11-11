المفوضية: لا تمديد لوقت الاقتراع

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "تدريب كوادرنا على الأجهزة الحديثة أدى الى نجاح العملية"، مبيناً أن "نسب المشاركة في الأرياف وأطراف المدن مرتفعة".وتابع، أن "الأجهزة ستتوقف عند السادسة مساء، ولا يوجد تمديد لوقت الاقتراع".وأكمل، أن "1200 مراقب دولي مشاركون في متابعة العملية الانتخابية، والكاميرات تراقب بالصورة والصوت العملية الانتخابية"، مؤكداً أنه "لا يوجد حتى الآن أي خرق في عملية التصويت وداخل محطات الاقتراع".