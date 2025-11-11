منتسب بالدفاع المدني ينهي حياته برصاصة في الرأس جنوبي بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "أحد المنتسبين في (تولد 2005) من سكنة أقدم على الانتحار أثناء الدوام الرسمي داخل في قضاء ".وذكر أن "المتوفى يعمل بصفة منتسب عقد في المدني بالمحمودية"، مبيناً أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحالة تعود لضغوط نفسية مرتبطة برسوبه في الامتحانات الدراسية للمرحلة الإعدادية".