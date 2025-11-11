التربية تصدر تحذيراً بشأن عطلة الغد

وقالت الوزارة في بيان، "بعد إعلان رئيس تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء لتسهيل عملية نقل صناديق الاقتراع، نود ان نوضح ان العطلة غدا تشمل جميع المؤسسات التربوية (الحكومية والأهلية) دون استثناء".وأضافت "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدارس الاهلية المخالفة للتوجيه".