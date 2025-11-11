سرايا السلام تعلن طرد "نهاد الساعدي" بعد ممارسات "مشينة"

وقالت السرايا في كتاب رسمي، "بالنظر للممارسات المشينة والتصرفات الخاطئة ومخالفة التوجيهات الصادرة من لسرايا السلام، تقرر طرد المدعو خوشد من تشكيلات سرايا السلام".ودعت السرايا، إلى "مقاطعته وعدم التعامل معه".