نزاع عشائري وانقطاع للكهرباء ونسب المشاركة.. مفوضية البصرة: تكشف تفاصيل سير العملية الانتخابية

وقال السيلاوي لـ ، إن "العملية الانتخابية في المحافظة جرت بشكلٍ طبيعي ومنظم"، مشيراً إلى "افتتاح 522 مركز اقتراع و3 آلاف محطة انتخابية لاستقبال أكثر من مليون و595 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في ".وأوضح السيلاوي أن "نسبة المشاركة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بعد ساعات الظهيرة، حيث شهدت بعض المراكز الانتخابية طوابير من الناخبين نتيجة الإقبال المتزايد".وبيّن أن "أجهزة الاقتراع مبرمجة للإغلاق الذاتي عند الساعة السادسة مساءً، مؤكداً عدم وجود أي تمديد في فترة التصويت".وتحدث السيلاوي عن "حدوث انقطاع في التيار الكهربائي بأحد المراكز الانتخابية"، مشيراً إلى أن "المفوضية عالجت المشكلة بسرعة من خلال توفير تيار بديل، كما أن الأجهزة مزودة ببطاريات احتياطية تعمل لمدة تسع ساعات، وتم التنسيق مع وزارة الكهرباء لإجراء الصيانة العاجلة، ما أسهم في حل الإشكال بأقل من ساعة".ولفت السيلاوي إلى "وقوع نزاع عشائري في أحد المراكز شمال "، مبيناً أن "الحادث لا علاقة للمفوضية به، ولم يؤدِّ إلى إغلاق أي مركز انتخابي، حيث استمر الناخبون في الإدلاء بأصواتهم بشكل طبيعي".وأضاف أن "عصي الذاكرة ستُنقل بعد الإغلاق إلى المراكز المعنية لغرض مطابقة النتائج الإلكترونية مع العد والفرز اليدوي، ومن ثم يتم نقل النتائج عبر الوسط الناقل، وبعدها تُرزم الأجهزة وتُنقل إلى المخازن".وختم السيلاوي حديثه بأن "النتائج الأولية للانتخابات في البصرة ستُعلن خلال 24 ساعة من انتهاء عملية التصويت".