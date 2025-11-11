محافظة عراقية تعطل الدوام ليوم الخميس المقبل

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ ، أن "محافظ يعلن عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل اضافة الى يوم غدٍ الاربعاء الذي جرى تعطيله بتوجيهات رئيس في دوائر الدولة والمدارس والمؤسسات الرسمية كافة، باستثناء الدوائر المكلفة بواجبات مستمرة، وذلك لإتاحة الفرصة امام الدوائر الخدمية لازالة مخلفات الإعلانات الانتخابية وتنظيف الشوارع وكذلك إتمام إخلاء المدارس التي استُخدمت كمراكز انتخابية".كما قدّم محافظ نينوى "شكره الجزيل للقوات الأمنية بكافة صنوفها، وللكوادر العاملة في ، تقديراً لجهودهم الكبيرة في إنجاح العُرس الانتخابي في المحافظة".