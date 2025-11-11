الصفحة الرئيسية
التالي
حكاية لونا
من
12:30 PM
الى
01:00 PM
LIVE
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546758-638984718184279311.jpg
عمليات العدّ والفرز اليدوي بدأت.. المفوضية: الانتخابات تكللت بالنجاح ولا توجد خروقات
محليات
2025-11-11 | 10:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
174 شوهد
أكدت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، اليوم الثلاثاء، ان العملية الانتخابية تكللت بالنجاح ولا توجد خروقات، مشيرة الى ان عمليات العدّ والفرز اليدوي ومطابقتها مع النتائج الإلكترونية بدأت.
وقالت المتحدثة باسم
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
جمانة الغلاي
للوكالة الرسمية، وتابعتها
السومرية نيوز
، إن "العملية الانتخابية تكللت بالنجاح، ولم نُسجِّل أي خروق فنية في عمل المفوضية خلال التصويت العام".
وتابعت، ان " هناك تنسيق عالٍ بين المفوضية واللجنة الأمنية العليا للانتخابات والوزارات الأمنية لتأمين العملية الانتخابية"، مشيرة الى ان "المفوضية في طور إكمال إجراءاتها الخاصة بعمليات العدّ والفرز اليدوي ومطابقتها مع النتائج الإلكترونية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
المباشرة بارسال نتائج انتخابات التصويت الخاص وعملية العد والفرز تبدأ بعد قليل
10:29 | 2025-11-09
الشروع بعملية العدّ والفرز الإلكتروني بعد غلق صناديق الاقتراع
10:16 | 2025-11-11
"التصويت الخاص".. الإعلان عن مطابقة العد والفرز اليدوي والإلكتروني
14:28 | 2025-11-09
عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية للزيارة الأربعينية دون خروقات
07:39 | 2025-08-15
الانتخابات
نجاح العملية
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
اللجنة الأمنية العليا
المفوضية العليا
اللجنة الأمنية
السومرية نيوز
جمانة الغلاي
المفوضية ال
سومرية نيوز
