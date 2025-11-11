نقابة الصحفيين العراقيين تشيد بالتغطية الإعلامية المتميزة للانتخابات التشريعية

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ ، انه "تتقدم العراقيين بالشكر والامتنان لكافة الصحفيين والاعلاميين والمؤسسات الاعلامية للجهود المهنية المتميزة لوقائع الانتخابات التشريعية التي جرت في عموم هذا اليوم، والتي عكست الصورة الايجابية لابناء العراق وهم يمارسون حقهم الانتخابي في واحدة من الممارسات الديمقراطية التي يشهدها العراق الجديد".وعبرت النقابة عن "سعادتها بدور الصحفيين والاعلاميين في تلك التغطية وهم يواكبون تفاصيل عملية الاقتراع التي جرت في المراكز الانتخابية وهي تجري بشكل سلس يعبر عن وعي المواطن العراقي في هذه الانتخابات".وتقدمت بالشكر "لرؤساء فروع النقابة الذين تواجدوا مع الصحفيين في المراكز الاعلاميةلنقل وقائع وسير الانتخابات مع ".