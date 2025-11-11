بعد صخب الشعارات وصور المرشحين.. بغداد تخلع ثوب الانتخابات وتستعيد ملامحها المرهقة

بدأت شوارع العاصمة مساء اليوم الثلاثاء، باستعادة ملامحها المعتادة بعد أسابيع من الزحام الدعائي، مع بدء رفع اللافتات والصور الانتخابية للمرشحين والكتل السياسية عقب انتهاء انتخابات لعام 2025.

وشهدت مناطق العاصمة، نشاطاً مكثفاً لفرق بلدية وأخرى تابعة لـ"النباشة" لإزالة الملصقات من الجدران وأعمدة الإنارة والجسور، في مشهد يعيد لبغداد مظهرها الطبيعي.



يأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت بمشاركة واسعة ومراقبة دولية.