البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار

وذكر البنك في بيان ورد لـ ، انه "تداولت بعض المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي أنباء تزعم أنها متبناة من دراسة للبنك المركزي العراقي تشير إلى إمكانية تخفيض سعر صرف الدينار إلى 4000 مقابل الدولار الواحد".وأكد البنك المركزي أن "الخبر غير صحيح، والبنك مستمر في الدفاع عن سعر الصرف الحالي، والمؤشرات النقدية الحالية تدعم هذا التوجه".