طقس العراق.. أمطار بدءاً من يوم الجمعة المقبل

وجاء في تقرير لقسم التنبؤ الجوي عن حالة جوية ممطرة متوقعة تبدأ مساء يوم الجمعة المقبل وتنتهي يوم الاثنين 17 تشرين الثاني الحالي.

وأضاف أن "الامطار لاتكون شاملة لكافة المناطق"، مشيرا الى أن "الرياح تبدأ بتقلباتها اعتباراً من يوم الأربعاء وتتحول تدريجياً الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة مع نشاط ملحوظ خلال ساعات نهار ومساء يوم الجمعة مسببة تصاعد للغبار في الأقسام الغربية للبلاد تحديدا".

أدناه تفاصيل تقرير الأنواء..