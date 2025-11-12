رغم التحذيرات.. جماهير مرشح في الأنبار يفتحون جبهة نارية بمناسبة فوزه (فيديو)



– محلي



رغم التحذيرات والإجراءات الأمنية التي اتسمت بالصرامة في عموم ، تستمر ظاهرة الرمي العشوائي داخل المدن السكنية بذريعة الفرح أو التباهي بفوز النواب، وسط استهجان ورفض من المواطنين لما فيه من استهانة بأرواح الناس جراء الرمي العشوائي.



وأظهرت مشاهد مصورة قيام جماهير أحد المرشحين في بإطلاق النار بمناسبة فوزه في الانتخابات، وسط دعوات من الأهالي لمحاسبة هؤلاء الأشخاص.