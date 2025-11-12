قبل تسليمها.. منتسبون يعيدون ترميم مدرسة متهالكة في نينوى

وكانت قد اختارت المدرسة لتكون مركز اقتراع في ، وتتولى حمايتها قوة أمنية من الجيش العراقي لتكون مقرا مؤقتا لهم.وبحسب الفيديو المتداول، فإن المدرسة كانت متهالكة وبدت الشقوق والتصدعات واضحة في جدران صفوفها، ليقوم أفراد الجيش العراقي بترميم المدرسة وإصلاح جميع الجدران وإعادة طلاء التالف منها، حتى باتت وكأنها جديدة.الفيديو لاقى رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت جميع التعليقات تثني على هذه الخطوة الإنسانية من أفراد أجهزة الأمن الذين أرادوا تقديم هدية لطلبة هذه المدرسة.