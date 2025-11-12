انتخابات 2025.. نسب المشاركة تكشف فجوات كبرى جنوباً وشمالاً وغرباً

ووفقا للمفوضية، بلغ عدد المصوتين الكلي (12,009,453) ناخبا من أصل (21,404,291) ناخبا مسجلا، أي بنسبة مشاركة بلغت (56.11%)، وهي نسبة توصف بأنها جيدة مقارنة مع الدورات السابقة، لكنها تحمل في طياتها تباينات حادة بين المحافظات، تكشف بوضوح عن اختلاف المزاج الانتخابي بين شمال وجنوبه.عزوف جنوبي ومشاركة شماليةمن بين الأرقام التي أوردتها المفوضية، برزت محافظات الثلاث – أربيل، ، ودهوك – بتقدم واضح في نسب المشاركة، حيث سجلت أربيل نسبة (69.02%) وهي من أعلى المعدلات في البلاد، بينما سجلت دهوك نسبة (76.07%) وهي الأعلى على الإطلاق، بينما جاءت السليمانية بنسبة (56.87%)، لتؤكد جميعها أن الإقليم الكردي ما يزال يحافظ على حماسه الانتخابي المعتاد، رغم الاضطرابات السياسية التي مر بها خلال الأشهر الماضية.في المقابل، بدت محافظات الجنوب العراقي أقل اندفاعا نحو صناديق الاقتراع، إذ سجلت ميسان أدنى نسبة مشاركة في العراق عند (40.11%)، والمثنى سجلت (49.79%) وذي قار بـ(47.94%)، فيما جاءت بنسبة (50.21%) فقط... مشاركة مزاجيةأما العاصمة بغداد، فبدت وكأنها تمثل العراق بمزاجاته كافة، إذ توزعت المشاركة فيها بشكل متفاوت بين جانبي الكرخ ، حيث بلغت في (41.55%) وفي الكرخ (53.27%)، ما يعكس تراجع الحماس الانتخابي في المدينة التي طالما كانت ساحة تنافس شرس للأحزاب الكبرى والشخصيات البارزة.نسب متفاوتة بين الوسط والغربفي محافظات الوسط والغرب، جاءت بنسبة (65.93%)، وهو رقم مرتفع نسبيا، فيما سجلت نسبة مشاركة تقاربها بلغت (66.44%)، متقدمة على التي سجلت (55.49%)، وبابل (49.82%)، والنجف (42.70%) وكربلاء (46.13‎%) والقادسية (48.39‎%). وتعد هذه الأرقام مؤشرا على بقاء المشاركة في المناطق السنية أعلى من الجنوبية.الاقتراع الخاص والنازحون مشاركة ترفع المعدل العاموفي ما يتعلق بيوم الاقتراع الخاص الذي جرى في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، فقد بلغ عدد المصوتين من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (1,084,289) ناخبا من أصل (1,313,980) ناخبا مسجلا، بنسبة مشاركة بلغت (82.52%)، وهي نسبة مرتفعة جداً.أما بالنسبة للنازحين، فقد بلغت نسبة المشاركة (77.35%) من أصل (26,538) ناخبا، وهو رقم يعد مفاجئا نوعا ما بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه هذه الفئة.وبذلك، ساهم التصويت الخاص والنازحون برفع النسبة العامة، إذ لولا مشاركتهم العالية لتراجعت نسبة الإقبال العام إلى ما دون حاجز الـ50%.