محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي غداً

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "محافظ ، ، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف 13 تشرين الثاني 2025 باستثناء الدوائر الخدمية".وبين ان ذلك جاء "لاكمال عملية نقل صناديق الاقتراع والمستلزمات الفنية وتسليم المدارس التي استخدمت كمراكز اقتراع".وكانت ، قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي في المدارس التي كانت مراكز انتخابية، وذلك يوم غد.ويوم أمس، أعلن محافظ ، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل.وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ نيوز، أن "محافظ نينوى الدخيل يعلن عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل اضافة الى يوم غدٍ الاربعاء الذي جرى تعطيله بتوجيهات رئيس في دوائر الدولة والمدارس والمؤسسات الرسمية كافة، باستثناء الدوائر المكلفة بواجبات مستمرة، وذلك لإتاحة الفرصة امام الدوائر الخدمية لازالة مخلفات الإعلانات الانتخابية وتنظيف الشوارع وكذلك إتمام إخلاء المدارس التي استُخدمت كمراكز انتخابية".كما قدّم محافظ نينوى "شكره الجزيل للقوات الأمنية بكافة صنوفها، وللكوادر العاملة في ، تقديراً لجهودهم الكبيرة في إنجاح العُرس الانتخابي في المحافظة".