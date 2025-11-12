كتائب حزب الله توجه رسالة الى الاطار التنسيقي

وقال الأمين العام للكتائب في بيان ورد لـ ، ان "المشاركة الكبيرة لكل الشعب العراقي لاختيار ممثليهم في برهنت بما لا يقبل الشك أن هذه الأمة حية وتستحق الأفضل، فشكراً لكل من أدّى الأمانة بإخلاصٍ ولم يساوم على كرامته ومستقبل شعبه".وأضاف ان "جميع الفائزين إخوة أعزاء ويسرنا ما يسرهم ... وما يبعث على السرور في هذه الانتخابات أنّ كثيرًا من المرشحين الذين سيبلغون عتبة مقاعد مجلس النواب هم من سُنخية المقاومة الإسلامية ونهجها الأصيل، وإذا كانت بعض الأسماء قد صعدت ممن لدينا بشأنها تحفظات أن تتولى مناصب أساسية، فإنّنا نأمل معالجة الأمر – بعون الله – بالتفاهم مع الإخوة في الإطار التنسيقي، وبروح المسؤولية المشتركة التي عهدناها منهم".وتابع "أمّا أبناؤنا الذين لم يحصلوا على ما كانوا يطمحون إليه، فنقول لهم: لقد أبليتم بلاءً حسنًا، وقدمتم أفضل ما يمكن، بحراك شعبيّ اتّسم بالأخلاق، وكانت روح المحمدي الأصيل حاضرةً في كل سلوكياتكم وسلوك جمهوركم ، فإن شعرتم بالغبن، فطريق المفوضية التي أبدعت في مهامها، والقضاء الذي نعتقد بحياديته، مفتوحٌ أمامكم، ونؤمن أنّ الإنصاف سيكون حليفكم بإذن الله".وذكر انه "في الوقت الذي نكنّ كل الشكر والعرفان لجمهور المقاومة الإسلامية الشريف والمضحي، على مواقفه المشرفة التي ستُكتب بحروف من ذهب، فإن كتائب تعاهدكم على البقاء -وكما خبرتموها-ثابتةً على مواقفها المبدئية المنسجمة مع روح الرسالة المحمدية المقدّسة، ودرعا حصينا للمستضعفين بغض النظر على عرقهم ولونهم والأرض التي يعيشون عليها، وسنواصل دعمنا للشرفاء الصالحين ليكون لهم دورا أكبر في المراحل القادمة".