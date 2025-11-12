الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حكاية لونا
الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
كتائب حزب الله توجه رسالة الى الاطار التنسيقي
كتائب حزب الله توجه رسالة الى الاطار التنسيقي
محليات
2025-11-12 | 08:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,677 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
وجهت كتائب
حزب الله
، اليوم الأربعاء، رسالة الى الاطار التنسيقي.
وقال الأمين العام للكتائب
أبو حسين الحميداوي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "المشاركة الكبيرة لكل
أطياف
الشعب العراقي لاختيار ممثليهم في
مجلس النواب
برهنت بما لا يقبل الشك أن هذه الأمة حية وتستحق الأفضل، فشكراً لكل من أدّى الأمانة بإخلاصٍ ولم يساوم على كرامته ومستقبل شعبه".
وأضاف ان "جميع الفائزين إخوة أعزاء ويسرنا ما يسرهم ... وما يبعث على السرور في هذه الانتخابات أنّ كثيرًا من المرشحين الذين سيبلغون عتبة مقاعد مجلس النواب هم من سُنخية المقاومة الإسلامية ونهجها الأصيل، وإذا كانت بعض الأسماء قد صعدت ممن لدينا بشأنها تحفظات أن تتولى مناصب أساسية، فإنّنا نأمل معالجة الأمر – بعون الله – بالتفاهم مع الإخوة في الإطار التنسيقي، وبروح المسؤولية المشتركة التي عهدناها منهم".
وتابع "أمّا أبناؤنا الذين لم يحصلوا على ما كانوا يطمحون إليه، فنقول لهم: لقد أبليتم بلاءً حسنًا، وقدمتم أفضل ما يمكن، بحراك شعبيّ اتّسم بالأخلاق، وكانت روح
الإسلام
المحمدي الأصيل حاضرةً في كل سلوكياتكم وسلوك جمهوركم
العظيم
، فإن شعرتم بالغبن، فطريق المفوضية التي أبدعت في مهامها، والقضاء الذي نعتقد بحياديته، مفتوحٌ أمامكم، ونؤمن أنّ الإنصاف سيكون حليفكم بإذن الله".
وذكر انه "في الوقت الذي نكنّ كل الشكر والعرفان لجمهور المقاومة الإسلامية الشريف والمضحي، على مواقفه المشرفة التي ستُكتب بحروف من ذهب، فإن كتائب
حزب الله
تعاهدكم على البقاء -وكما خبرتموها-ثابتةً على مواقفها المبدئية المنسجمة مع روح الرسالة المحمدية المقدّسة، ودرعا حصينا للمستضعفين بغض النظر على عرقهم ولونهم والأرض التي يعيشون عليها، وسنواصل دعمنا للشرفاء الصالحين ليكون لهم دورا أكبر في المراحل القادمة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
كتائب حزب الله توجه رسالة الى الدول العربية والإسلامية
09:45 | 2025-10-05
الإطار التنسيقي يدعو إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات
13:10 | 2025-11-10
الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة حماية حقوق العراق المائية
14:56 | 2025-11-03
الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة تبني حلول تحفظ الأمن المائي
14:05 | 2025-10-20
كتائب
الاطار
أبو حسين الحميداوي
السومرية نيوز
مجلس النواب
المفوضية ال
سومرية نيوز
السومرية
أبو حسين
حزب الله
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة في هذه المحافظات غدا
محليات
34.1%
09:12 | 2025-11-12
عطلة في هذه المحافظات غدا
09:12 | 2025-11-12
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
سياسة
26.89%
03:38 | 2025-11-12
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
03:38 | 2025-11-12
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
محليات
22.39%
13:21 | 2025-11-11
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
13:21 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
سياسة
16.63%
06:01 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
06:01 | 2025-11-11
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
اخترنا لك
بيان من الاتحاد الاوروبي بشأن الانتخابات في العراق
10:51 | 2025-11-12
السيطرة على حريق في موقع للطمر الصحي بالناصرية
10:05 | 2025-11-12
تزامناً مع إعلان نتائج الانتخابات.. شرطة صلاح الدين: ابتعدوا عن إطلاق العيارات النارية
09:52 | 2025-11-12
عطلة في هذه المحافظات غدا
09:12 | 2025-11-12
بالأمثلة.. آلية توزيع المقاعد على المرشحين في الانتخابات
08:51 | 2025-11-12
المفوضية تعلن مطابقة نتائج العد والفرز الاخيرة بنسبة 100 بالمئة.. ما هو عملها بعد اعلان نتائج الانتخابات؟
08:46 | 2025-11-12
