أمطار وحالوب في هذه المناطق بالعراق

وجاء في النشرة التي اطلعت عليها ، ان "أمطارا رعدية قوية ستشهدها مناطق وموصل واربيل وسليمانية وحلبجة وكركوك وصلاح الدين وديالى وميسان وواسط مع فرص لتساقط الحالوب على مناطق دهوك والموصل واربيل وكركوك وسليمانية".وأضافت ان "مناطق الوسط ستشهد امطارا رعدية خفيفة الى متوسطة الشدة اما مناطق الجنوب ستشهد امطارا رعدية خفيفة مع فرص ان تصبح متوسطة الشدة مساء يوم الجمعة المقبلة"، مشيرة الى ان "الحالة المطرية تكون خفيفة وتزداد قوة يوم السبت وتنتهي صباح يوم الثلاثاء المقبل".