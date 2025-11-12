المفوضية تعلن مطابقة نتائج العد والفرز الاخيرة بنسبة 100 بالمئة.. ما هو عملها بعد اعلان نتائج الانتخابات؟

وقال رئيس الفريق الإعلامي في ، محسن، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، "بعد انتهاء عملية الاقتراع وإغلاق الصناديق ترسل النتائج إلكترونياً عبر جهاز الـRTS إلى مركز إدخال البيانات، فيما تسلم الأشرطة إلى المراقبين داخل المحطات، ويعلق أحد الأشرطة على جدار المحطة لضمان الشفافية وتمكين جميع المراقبين من الاطلاع على النتائج".وأضاف أن "جميع المحطات تخضع لعملية عد وفرز يدوي، وإذا كانت النتائج اليدوية مطابقة للإلكترونية تعتمد النتائج الإلكترونية، أما إذا وجد فرق يتجاوز 5% تحال المحطة إلى مركز التدقيق"، مشيراً إلى أن "نتائج العد والفرز الأخيرة كانت مطابقة بنسبة 100%".وأوضح محسن أن "النتائج الأولية تعلن خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، وبعدها تنظر المفوضية في الشكاوى والمحطات التي شهدت خللاً فنياً، ثم تعلن النتائج النهائية، لتبدأ مرحلة الطعون"، مبيناً أنه "بعد حسم الهيئة القضائية جميع الطعون، تخاطب المفوضية لإشعارها بانتهاء النظر فيها، لتقوم المفوضية بدورها برفع أسماء الفائزين إلى للمصادقة عليها".