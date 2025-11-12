تزامناً مع إعلان نتائج الانتخابات.. شرطة صلاح الدين: ابتعدوا عن إطلاق العيارات النارية

وذكر بيان للقيادة، انها "تعلن للمواطنين أنه سيتم إعلان نتائج انتخابات لعام ٢٠٢٥ في تمام الساعة (١٨٠٠) من هذا اليوم. وتدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالتعليمات الأمنية، وتجنب أي مظاهر مخالفة للقانون، بما في ذلك إطلاق العيارات النارية أو الإخلال بالنظام العام".وأكدت القيادة أن "مفارز الشرطة والأجهزة الأمنية ستكون منتشرة في عموم الأقضية والنواحي لضمان حفظ الأمن والاستقرار، وستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف التعليمات".