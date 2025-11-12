السيطرة على حريق في موقع للطمر الصحي بالناصرية

وذكرت البلدية، في بيان ورد لـ ، أنه "بأشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من قبل مدير بلدية عدنان ومعاونه الخدمي ساجد ، تواصل كوادر البلدية جهودها الحثيثة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في موقع الطمر الصحي".وأكد قحطان عدنان أن "كوادر البلدية تمكنت من السيطرة على الحريق بنسبة 95%"، مشيدًا "بالاستنفار الكبير والتنسيق العالي بين كوادر البلدية وفرق الدفاع المدني".وثمن مدير بلدية الناصرية "الجهود الكبيرة التي بذلتها وقيادة شرطة في إسناد أعمال البلدية"، مؤكدًا أن "العمل مستمر لحين إخماد الحريق بشكل كامل وضمان عدم تجدده".