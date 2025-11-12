بيان من الاتحاد الاوروبي بشأن الانتخابات في العراق

وقال في بيان تابعته ، ان "لجنة المراقبين الأوروبيين ستقدم استنتاجاتها إلى السلطات العراقية"، مبينا ان "استقرار يكتسب أهمية بالغة في ضوء المتغيرات الجيوسياسية".ودعا ‌‏الاتحاد "القوى السياسية إلى تشكيل حكومة تمثل تطلعات الشعب العراقي"، لافتا الى ان "استقرار العراق يكتسب أهمية بالغة في ضوء المتغيرات الجيوسياسية".