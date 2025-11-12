احتفالات في قلب بغداد بعد إعلان نتائج الانتخابات (فيديو)

شهدت مناطق وسط العاصمة احتفالات بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.

وخرج مواطنون بمركباتهم في للاحتفالات بإعلان النتائج، بعضهم رفع صور ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه .

وأعلنت مفوضية الانتخابات، مساء اليوم الأربعاء، نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الثلاثاء في والمحافظات.