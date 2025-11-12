تحالف العزم يحصد 17 مقعدًا في عموم العراق

تصدر تحالف العزم برئاسة ، القوائم الانتخابية في .

وجاء العزم في صدارة القوائم الانتخابية في بحصوله على ثلاثة مقاعد برلمانية.

كما حصل تحالف العزم على 17 مقعدًا في عموم .





وأعلنت مفوضية الانتخابات، مساء اليوم الأربعاء، نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الثلاثاء في بغداد والمحافظات.