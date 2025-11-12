بينها بغداد.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس

أعلنت محافظات عراقية عدة بينها بغداد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

بغداد

وجه بتعطيل الدوام الرسمي في ديوان المحافظة والدوائر التابعة لها ليوم الخميس. قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في جميع دوائر الدولة.

كركوك

وأعلنت ، تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر الدولة والمدارس ليوم غد الخميس.

أعلنت ، اليوم اﻷربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس.

ديالى

وجه عدنان الشمري بتعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة يوم غد الخميس.

واسط

قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية في المحافظة.

نينوى

أعلن محافظ نينوى الدخيل، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس باستثناء الدوائر المكلفة بواجبات مستمرة.

قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية، باستثناء الدوائر الخدمية والصحية.

ميسان

قرر رئيس وأعضاء إعلان عطلة رسمية في جميع دوائر الدولة داخل المحافظة ليوم غد الخميس، لجميع المؤسسات والدوائر الحكومية.

