السامرائي: تحالف العزم سيمضي بثقة وعزيمة نحو مرحلة جديدة

أكد رئيس تحالف العزم ، أن تحالفه سيمضي بثقة وعزيمة نحو مرحلة جديدة من العمل الوطني.

وقال التحالف في بيان، "شهدت مدينة ، مساء الأربعاء، تجمعات جماهيرية حاشدة احتفاءً بفوز رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى السّامرائي بعد حصوله على أكثر من 25 ألف صوت في الانتخابات التشريعية، وتصدر تحالفه النتائج في ، حيث حصل تحالف العزم على 74.772 صوتاً، بينما حصل تحالف التفوق على 37.241 صوتاً، وبمجموع 112.013 صوتاً".

وأعرب السّامرائي خلال لقائه الجماهير عن "امتنانه العميق لأبناء سامراء وصلاح الدين وجميع العراقيين الذين منحوه ثقتهم"، مؤكداً أن هذا الفوز هو تكليف ومسؤولية كبرى لخدمة الوطن والمواطن، ومواصلة مشروع العزم في بناء الدولة وتحقيق التنمية والعدالة.



كما أكد أن "تحالف العزم سيمضي بثقة وعزيمة نحو مرحلة جديدة من العمل الوطني الموحد من أجل وأبنائه".



