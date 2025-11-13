هبوط 7 طائرات كويتية اضطراريا بمطار البصرة

وبيّنت العراقية في بيان، أن مطارات البلاد جاهزة لاستقبال الرحلات المجدولة والتي تهبط اضطرارياً، كما أن ملاكات المطارات العراقية مهيّأة للتعامل معها، فضلًا عن امتلاكها أجهزة ملاحية ذات مناشئ عالمية.وأوضحت، جرت عملية هبوط سبع طائرات كويتية اضطرارياً بسبب سوء الأحوال الجوية في واستناداً إلى الحرية الثانية من حريات (Technical Stop)، حيث تم استقبال الرحلات والمسافرين بانسيابية عالية، وبالتزامن مع الرحلات المجدولة، من خلال تنسيق وجهود مشتركة بين الأقسام العاملة في المطار.ويواصل أداءه بكفاءة عالية وجاهزية تامة لاستقبال أي حالة طارئة، بما يضمن سلامة المسافرين واستمرار الحركة الجوية دون انقطاع.ويُذكر أن المطار كان قد استقبل قبل أيام تسع طائرات كويتية للأسباب ذاتها، مما يعكس جاهزيته العالية للتعامل مع مختلف الظروف الطارئة.