العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة التطرف العنيف

وقال رئيس اللجنة، البديري، إن "‏ في مستشارية لديها شراكات دولية كبيرة وبعد عمل إقرار اليوم العالمي فتحت آفاق كبيرة جدا بين العراق والمجتمع الدولي"، بحسب .وأضاف أن " ينظر إلى العراق بأنه سباق في المنطقة ويمتلك استراتيجية رائدة وهو مثال يحتذى به في المنطقة للحد من التطرف باعتبارها المنطقة الأخطر في عام 2014 صعوداً".وأكد أن "اللجنة الوطنية وقعت اتفاقية مع وهي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التطرف وفيها جانب فني وهذا الجانب يتركز على الجوانب الفنية التي شعرت اللجنة الوطنية يجب أن يكون تعاون دولي مع بقية منظمات ومجموعة من الدول"، لافتاً إلى أن "مذكرة التفاهم مع بريطانيا تناولت مجموعة من المواضيع الفنية ذات الصلة".