الأنواء الجوية: تسجيل 23 هزة أرضية في العراق منذ مطلع تشرين الثاني

أعلنت للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، تسجيل 23 هزة ارضية في غضون تسعة أيام من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.



وبحسب التقرير الصادر عن الهيئة، فقد تم تسجيل 23 هزة أرضية من الرابع الى من هذا الشهر. هذا وقد تراوحت قوة تلك الهزات بين 2.1 الى 3.3 درجات على مقياس ريختر.