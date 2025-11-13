وفاة و11 مصابا بحادثي سير في المثنى

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمصرع فتاة وإصابة 11 شخصا بحادثي سير في .

وقال المصدر في حديث لـ ، " فتاة واصابة شقيقتها نتيجة تعرضهما لحادث دهس من قبل عجلة بالقرب من مجسر في ".

وفي حادث آخر، قال المصدر "ضمن منطقة ام العصافير في المثنى وقع تصادم بين عجلة نوع ركاب وستوتة ما اسفر عن اصابة 10 اشخاص بينهم نساء واطفال بجروح".