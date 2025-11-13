الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
وفاة و11 مصابا بحادثي سير في المثنى
محليات
2025-11-13 | 12:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
126 شوهد
أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمصرع فتاة وإصابة 11 شخصا بحادثي سير في
محافظة المثنى
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، "
مصرع
فتاة واصابة شقيقتها نتيجة تعرضهما لحادث دهس من قبل عجلة بالقرب من مجسر
شارع الجامعة
في
المثنى
".
وفي حادث آخر، قال المصدر "ضمن منطقة ام العصافير في المثنى وقع تصادم بين عجلة نوع
كيا
ركاب وستوتة ما اسفر عن اصابة 10 اشخاص بينهم نساء واطفال بجروح".
مقالات ذات صلة
وفاة مطرب شعبي بحادث سير
11:03 | 2025-11-10
في بغداد.. 15 مصابا بحادث سير قرب "زفة عرس"
13:50 | 2025-09-11
حادث سير يؤدي إلى انفجار صهريج ووفاة سائقه في الأنبار
06:19 | 2025-08-20
أنباء عن 7 مصابين في حادث إطلاق نار بحي يهودي في مدينة نيويورك
04:58 | 2025-08-17
