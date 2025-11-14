العراق يقفز 30 درجة بمؤشر مخاطر المناخ

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
هنادي وليان
من
11:00 AM
الى
11:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برباعية في أوكرانيا.. فرنسا تصعد لكأس العالم 2026
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546983-638987089874443770.webp
العراق يقفز 30 درجة بمؤشر مخاطر المناخ
محليات
2025-11-14 | 04:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
537 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
قفز
العراق
حوالي 30 مرتبة بمؤشر البلدان الأكثر تعرضا لخطوة المناخ، وذلك وفقا لتقرير مؤشر مخاطر المناخ الذي صدر مؤخرا.
ويصنف التقرير البلدان حسب تأثيراتها الاقتصادية والبشرية (الوفيات، وكذلك إجمالي المتضررين)، من تغير المناخ حيث تحتل الدولة الأكثر تضرراً المرتبة الأعلى.
ويصور المؤشر درجة تأثير هذه الأحداث قبل عام واحد من نشر المؤشر وعلى مدار الثلاثين عامًا السابقة، ويضع المؤشر نقاشات وعمليات سياسات المناخ الدولية في سياقها مع مراعاة مخاطر المناخ التي تواجهها الدول.
وتتضمن المتغيرات المناخية الحرّ الشديد، والأمطار الغزيرة، وحرائق الغابات المستعرة، والفيضانات المميتة، والعواصف المدمرة، وأصبحت مظاهر الظواهر الجوية
المتطرفة
شائعة جدًا.
وبحسب بيانات المؤشر، قفز
العراق
من المرتبة 120 في عام 2023 الى المرتبة 91 في 2024 بمرتبة البلدان الأكثر تضررا من تغير المناخ.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
دراسة تحذر من مخاطر ارتفاع درجات حرارة الجسم
01:35 | 2025-08-20
استمرار تعقيدات الإمدادات من كردستان العراق يقفز بأسعار النفط
10:58 | 2025-09-24
مخاطر "الفيتو الأميركي" على منع العراق من استيراد الغاز التركمانستاني
12:23 | 2025-09-21
دراسة.. مواقع مؤتمرات المناخ تخلّف بصمة كربونية ضخمة
16:12 | 2025-11-12
المناخ
العراق
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
المتطرفة
فيات
سومر
مالي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بينها بغداد.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
محليات
39.73%
15:50 | 2025-11-12
بينها بغداد.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
15:50 | 2025-11-12
السومرية نيوز تنشر أصوات المرشحين في الانتخابات.. السوداني يتصدر بغداد
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
26.86%
14:18 | 2025-11-12
السومرية نيوز تنشر أصوات المرشحين في الانتخابات.. السوداني يتصدر بغداد
14:18 | 2025-11-12
المرشحون الذين حصلوا على صوت واحد فقط خلال الانتخابات
سياسة
18.69%
04:45 | 2025-11-13
المرشحون الذين حصلوا على صوت واحد فقط خلال الانتخابات
04:45 | 2025-11-13
العراق يستقبل أول موجة مطرية تستمر حتى الأحد المقبل
محليات
14.72%
01:09 | 2025-11-13
العراق يستقبل أول موجة مطرية تستمر حتى الأحد المقبل
01:09 | 2025-11-13
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
الأكثر مشاهدة
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
اخترنا لك
خطيب جامع أبي حنيفة: لا يحق لمن قاطع الانتخابات أن يطالب بالتعيين
09:05 | 2025-11-14
العاصفة الترابية تزحف نحو النجف وتحول الأجواء إلى رمادية
08:40 | 2025-11-14
كلاب سائبة تهاجم امرأة بصرية.. الأخيرة تتصدى بعبائتها
07:48 | 2025-11-14
وجه دعوة بشأن الحكومة الجديدة.. امام جمعة النجف: إشارات المرجعية وراء نجاح المشروع الانتخابي الأخير
07:38 | 2025-11-14
بعد ضباب الجنوب.. عواصف ترابية تضرب مناطق غرب العراق
07:27 | 2025-11-14
توضيح رسمي حول ما حدث في النجف.. هل للحريق علاقة بالانتخابات؟
06:54 | 2025-11-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.