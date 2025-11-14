الدفاع المدني يُسيطر على حريق مخزن مواد غذائية في النجف الأشرف

وذكر بيان للدفاع المدني أن "فرق الدفاع المدني في الأشرف تمكَّنت من إخماد حريقٍ اندلع داخل مخزنٍ أهلي مُخصَّص لخزن المواد الغذائية قُرب الحي الصناعي".وأضاف البيان أن "الفرق توجَّهت بسرعة إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، وتمكَّنت من السيطرة على النيران ومَنع امتدادها إلى المخازن المجاورة، دون تسجيل أي إصابات بشرية"، مشيراً إلى "مُباشرة الجهات المُختصَّة إجراءاتها للتحقيق في أسباب الحريق".