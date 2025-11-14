منصة رقمية ومساعد ذكي.. التأمين العراقية تعزز الشمول المالي وتطور خدمات المواطنين

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برباعية في أوكرانيا.. فرنسا تصعد لكأس العالم 2026
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

منصة رقمية ومساعد ذكي.. التأمين العراقية تعزز الشمول المالي وتطور خدمات المواطنين

محليات

2025-11-14 | 05:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
منصة رقمية ومساعد ذكي.. التأمين العراقية تعزز الشمول المالي وتطور خدمات المواطنين
83 شوهد

السومرية نيوز - محليات

أعلنت شركة التأمين العراقية، اليوم الجمعة، عن وصول حصتها السوقية الى 27.11% ووضع خطط رقمية لتعزيز الشمول المالي، وفيما أكدت توسع خدماتها وإصلاحات شاملة في الحوكمة والتحول الرقمي، أشارت إلى إطلاق منصة رقمية ومساعدا ذكيا لتعزيز خدماتها في عموم البلاد.

الخدمات
وقال مدير عام شركة التأمين العراقية العامة، عاصم حميد الشوكة، إن "خدمات الشركة التأمينية أصبحت اليوم تغطي مختلف احتياجات المواطنين والقطاعين الحكومي والخاص"، مشيراً إلى أنها "تقدم مظلة واسعة من وثائق التأمين التي تشمل التأمين على الحياة (فردي وجماعي)، التأمين الصحي الجماعي، تأمين السيارات، الحريق، التأمين الهندسي، البحري ونقل البضائع، الحوادث العامة والمسؤولية المدنية، تأمين الأموال، وتأمين المنازل والمحال والمخازن، بما ينسجم مع توجهات وزارة المالية في تعزيز الشمول والخدمة العامة"، بحسب الوكالة الرسمية.

القيمة السوقية
وأضاف أن "مستوى الإقبال على خدمات التأمين في العراق يشهد منحنى تصاعدياً، نتيجة ارتفاع الوعي وثقة المواطنين"، مبيناً أن "تصنيف ديوان التأمين الأخير أظهر حصول الشركة على أكبر حصة سوقية في الأقساط المكتتبة لهذا العام بنسبة 27.11%، وهو ما يعكس تنامي الثقة بالمنتج الوطني والتزام الشركة بمعايير الخدمة".

وأوضح الشوكة أن "التأمين يمثل شبكة أمان مالية تحمي الأسرة والمشاريع من المخاطر غير المتوقعة مثل الحوادث والحرائق والوفيات، إذ تتحول الوثيقة إلى تعويض منظّم يخفف العبء المالي ويحافظ على الاستقرار المعيشي، كما يسهم في دعم ديمومة النشاط الاقتصادي بالشراكة مع القطاع المصرفي"، مبيناً أن "أقساط التأمين تستوفى سنوياً، وتحدد وفق نوع الوثيقة ومبلغ التأمين وعمر المؤمن عليه وطبيعة الخطر، مع إمكانية وضع خطط دفع معتمدة".

آلية الأقساط
وقدم الشوكة "أمثلة توضيحية للأقساط السنوية، منها:
– وثيقة حياة لمدة 10 سنوات بمبلغ 10 ملايين دينار، قسطها السنوي 2,330,000 دينار، وبحساب شهري يقارب 194 ألف دينار.
– وثيقة حياة بقيمة 5 ملايين دينار بقسط سنوي 1,165,000 دينار، وبحساب شهري يقارب 97 ألف دينار.
– وثيقة تأمين سيارة بقسط سنوي 750,000 دينار، وبحساب شهري يقارب 62,500 دينار".

التعويضات
وتابع: أن "مبالغ التعويض تتدرج بين محدودة وكبيرة بحسب نوع الوثيقة وحجم الضرر، ويتم تقييمها وفق شروط الوثيقة ومحاضر الجهات المختصة والكشف الفني لخبراء معتمدين"، لافتاً إلى أنه "تم أنشاء فريق لتسريع التعويضات بمؤشرات زمنية واضحة، وقد بلغت تعويضات الشركة الكلية في عام 2024 نحو 60 مليار دينار، ما يعكس ملاءتها المالية العالية".

الإصلاح والتطوير
وأوضح الشوكة أن "الشركة أطلقت منذ استلام إدارتها الحالية سلسلة تحديثات تشمل الحوكمة الإلكترونية، الرقابة الداخلية، إدارة المخاطر، أتمتة الإجراءات، والربط الشبكي مع فروعها في بغداد والمحافظات، وذلك انسجاماً مع توجهات وزارة المالية وبمتابعة من وزيرة المالية طيف سامي، كما أعلنت الشركة توسيع خدماتها الرقمية عبر استمارات إلكترونية وخطط لإطلاق منصة لإصدار وتجديد الوثائق، إضافة إلى إطلاق (المساعد الذكي)القائم على الذكاء الاصطناعي، والذي يجيب على استفسارات المواطنين على مدار الساعة حول أنواع الوثائق ومتطلباتها وعناوين الفروع ومسار وثائق التأمين".

تسوية المطالبات
وفيما يتعلق بالشفافية وتسوية المطالبات، بين مدير الشركة أنه "تم الاستجابة للملاحظات المتعلقة بتأخير التعويضات عبر تشكيل فريق تسريع التعويضات وتطوير مسار رقمي للمتابعة الزمنية، مع الالتزام بالضوابط الرسمية، كما وان بعض التأخير قد يحصل بسبب نقص المستمسكات"، مؤكدا "ضرورة الالتزام بمتطلبات ديوان الرقابة المالية والتدقيق والقوانين الحكومية".

وأشار إلى أن "آلية تسوية المطالبات تتضمن التبليغ بالخطر وتسجيل المطالبة والكشف الفني وإعداد التقرير ثم الإقرار والصرف، بينما تخضع جميع المراحل إلى رقابة داخلية وتدقيق قانوني وفني لضمان النزاهة وحماية المال العام"، مرحباً بـ"توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأخير القاضي بالاكتفاء بوثيقة التأمين عند التقديم على القروض، والذي يسهم في تبسيط إجراءات القروض والسلف وتعزيز الانضباط الائتماني وترسيخ الشمول المالي، بما ينسجم مع توجهات وزارة المالية وإطارها التنظيمي بإشراف ديوان التأمين".

وذكر الشوكة أن "هذا القرار سيدعم ثقافة التأمين لدى المواطنين، ويعزز التكامل بين القطاعين التأميني والمصرفي، كما يتوقع أن يزيد الإقبال على الوثائق الفردية والجماعية".

رؤية مستقبلية
وفي رؤية للمستقبل، توقع الشوكة أن "يشهد سوق التأمين في العراق مزيداً من النضج والانتقال نحو ثقافة الوقاية وإدارة المخاطر بدلاً من التركيز على التعويض بعد الخسارة"، مؤكدا "سعيه لتوسيع قاعدة المؤمن لهم ورفع جودة الخدمات الرقمية وتطوير الشراكات المحلية والدولية، خصوصاً مع توجه العراق إلى مشاريع إعمار كبيرة في البنى التحتية والخدمات".

وختم مدير الشركة بالقول إن "التأمين يمثل ركيزة تدعم القطاع المصرفي وتسند الاقتصاد الوطني، وأن الشركة ملتزمة بتقديم وثائق عادلة بأقساط سنوية مناسبة وتعويضات مؤكدة وشروط واضحة، عبر كوادر مؤهلة وفروع منتشرة في بغداد والمحافظات وخدمات رقمية متاحة على مدار الساعة"، معبراً عن "تقديره للثقة التي منحها السوق للشركة بتصدرها الحصة السوقية بنسبة 27.11%".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
Play
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Play
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
Play
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
Play
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
Play
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
Live Talk
Play
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
Play
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
Play
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
Play
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
Play
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
Play
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Play
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
Play
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
Play
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
Play
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
Live Talk
Play
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
Play
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
Play
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
Play
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
Play
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11

اخترنا لك
خطيب جامع أبي حنيفة: لا يحق لمن قاطع الانتخابات أن يطالب بالتعيين
09:05 | 2025-11-14
العاصفة الترابية تزحف نحو النجف وتحول الأجواء إلى رمادية
08:40 | 2025-11-14
كلاب سائبة تهاجم امرأة بصرية.. الأخيرة تتصدى بعبائتها
07:48 | 2025-11-14
وجه دعوة بشأن الحكومة الجديدة.. امام جمعة النجف: إشارات المرجعية وراء نجاح المشروع الانتخابي الأخير
07:38 | 2025-11-14
بعد ضباب الجنوب.. عواصف ترابية تضرب مناطق غرب العراق
07:27 | 2025-11-14
توضيح رسمي حول ما حدث في النجف.. هل للحريق علاقة بالانتخابات؟
06:54 | 2025-11-14

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.