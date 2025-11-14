توضيح رسمي حول ما حدث في النجف.. هل للحريق علاقة بالانتخابات؟

وذكر بيان للوزارة أنها "تنفي الأنباء المُتداوَلة بشأن وقوع حريق في مخازن تحتوي على مواد غذائية تابعة للوزارة بمحافظة "، مُؤكدةً أن "المعلومات التي تم تداولها غير دقيقة".وأوضحت أن "المخازن مؤجَّرة من قِبل مُستثمرين وفق عقود المشاركة مع لتجارة المواد الإنشائية، وأن المواد المُتضرّرة تعود للمُستثمرين ولا ترتبط بوزارة التجارة أو أحد تشكيلاتها"، لافتةً إلى أن "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وموقع مفوضية الانتخابات لا علاقة لها بالحادث مُطلقاً".وأشارت إلى أن "فرق الدفاع المدني تدخَّلت سريعاً للسيطرة على الحريق ومَنع امتداده إلى المخازن المجاورة، دون تسجيل أي إصابات بشرية".