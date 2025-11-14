بعد ضباب الجنوب.. عواصف ترابية تضرب مناطق غرب العراق

وقال مصدر محلي لـ ، إن "عاصفة ترابية ضربت مناطق غرب ، انطلاقًا من القائم باتجاه ".وكانت قد شهدت مؤخرًا حالة كثيفة من الضباب أدت إلى تردي الرؤية بشكل كبير، حيث انخفضت إلى أقل من 1000 متر وأحيانًا 500 متر، ما تسبب في صعوبة حركة المرور وحدوث بعض الحوادث المرورية.وقال مصدر للسومرية نيوز، ان عدة محطات كهربائية في محافظة توقفت نتيجة موجة الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة، وشملت التوقفات محطة ، محطة البرجسية، محطة البترو، محطة ، محطة الجديدة، محطة القديمة، محطة ، مفرق 1 و2، المحطتان المتنقلتان الخطوة والنرجس، وعدد من المحطات الأخرى".وفي ذات الوقت، شهد التربية توقف الحركة بالكامل بسبب تصادم عدد من السيارات على الجسر نتيجة الضباب الكثيف.يذكر أن قفز حوالي 30 مرتبة بمؤشر البلدان الأكثر تعرضا لخطوة المناخ، وذلك وفقا لتقرير مؤشر مخاطر المناخ الذي صدر مؤخرا.ويصنف التقرير البلدان حسب تأثيراتها الاقتصادية والبشرية (الوفيات، وكذلك إجمالي المتضررين)، من تغير المناخ حيث تحتل الدولة الأكثر تضرراً المرتبة الأعلى.ويصور المؤشر درجة تأثير هذه الأحداث قبل عام واحد من نشر المؤشر وعلى مدار الثلاثين عامًا السابقة، ويضع المؤشر نقاشات وعمليات سياسات المناخ الدولية في سياقها مع مراعاة مخاطر المناخ التي تواجهها الدول.وتتضمن المتغيرات المناخية الحرّ الشديد، والأمطار الغزيرة، وحرائق الغابات المستعرة، والفيضانات المميتة، والعواصف المدمرة، وأصبحت مظاهر الظواهر الجوية شائعة جدًا.وبحسب بيانات المؤشر، قفز العراق من المرتبة 120 في عام 2023 الى المرتبة 91 في 2024 بمرتبة البلدان الأكثر تضررا من تغير المناخ.