نداء الى اهالي البصرة.. لا تسلكوا هذا الطريق غداً

وذكرت الشركة في بيان ورد لـ ، انه "الى مواطنينا الكرام في ومستخدمي ، ولمقتضيات المصلحة العامة ومن اجل إجراء اعمال الصيانة الطارئة على واحد من خطوط المهمة في محافظة ، سيتم يوم غد السبت الموافق (2025/11/15) قطع الطريق (السريع)، في المنطقة الواقعة قرب المطار، لمدة "ساعة واحدة"، ابتداءاً من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً".واشارت الى ان "القطع جاء لإجراء أعمال الصيانة الطارئة على خط (كرمة - شعيبة) "132 ك ف".وتابعت انه "تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة (مديرية مرور محافظة البصرة، وقسم شرطة كهرباء الجنوب)، لذا اقتضى التنويه".