بغداد.. العثور على اشلاء امرأة مرمية في "بزل"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
01:30 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برباعية في أوكرانيا.. فرنسا تصعد لكأس العالم 2026
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547013-638987376687235626.jpg
بغداد.. العثور على اشلاء امرأة مرمية في "بزل"
محليات
2025-11-14 | 12:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
11 شوهد
افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، العثور على اشلاء امرأة مرمية في "بزل" بمنطقة الدسيم باطراف العاصمة
بغداد
.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، انه "عثرت الجهات الأمنية على أشلاء تعود لسيقان جثة يُرجّح أنها لامرأة، وذلك داخل بزل الدسيم باطراف العاصمة".
وتابع ان "فرق الدفاع المدني باشرت بإجراءات رفع الأشلاء من الموقع"، مشيراً الى انه "تم فُتح تحقيق للتأكد من هوية الضحية ومعرفة ملابسات الحادث".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
العثور على أشلاء 3 عناصر من "داعش" في وادي الشاي
11:53 | 2025-08-17
العثور على طفلة عمرها 9 أشهر مرمية في نهر دجلة بصلاح الدين
05:28 | 2025-08-21
العثور على امرأة حبسها والداها قبل أكثر من ربع قرن
00:46 | 2025-10-16
العثور على نصف جثة امرأة.. هذا سبب مقتلها
09:59 | 2025-09-22
اشلاء
امراءة
بغداد
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
عاصم
سومر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بينها بغداد.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
محليات
37.13%
15:50 | 2025-11-12
بينها بغداد.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
15:50 | 2025-11-12
السومرية نيوز تنشر أصوات المرشحين في الانتخابات.. السوداني يتصدر بغداد
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
25.35%
14:18 | 2025-11-12
السومرية نيوز تنشر أصوات المرشحين في الانتخابات.. السوداني يتصدر بغداد
14:18 | 2025-11-12
المفوضية تعلن الية توزيع المقاعد واستبدال الأعضاء لانتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
20.02%
09:52 | 2025-11-14
المفوضية تعلن الية توزيع المقاعد واستبدال الأعضاء لانتخابات مجلس النواب 2025
09:52 | 2025-11-14
المرشحون الذين حصلوا على صوت واحد فقط خلال الانتخابات
سياسة
17.5%
04:45 | 2025-11-13
المرشحون الذين حصلوا على صوت واحد فقط خلال الانتخابات
04:45 | 2025-11-13
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
الأكثر مشاهدة
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
اخترنا لك
نداء الى اهالي البصرة.. لا تسلكوا هذا الطريق غداً
12:13 | 2025-11-14
المفوضية تعلن الية توزيع المقاعد واستبدال الأعضاء لانتخابات مجلس النواب 2025
09:52 | 2025-11-14
خطيب جامع أبي حنيفة: لا يحق لمن قاطع الانتخابات أن يطالب بالتعيين
09:05 | 2025-11-14
العاصفة الترابية تزحف نحو النجف وتحول الأجواء إلى رمادية
08:40 | 2025-11-14
كلاب سائبة تهاجم امرأة بصرية.. الأخيرة تتصدى بعبائتها
07:48 | 2025-11-14
وجه دعوة بشأن الحكومة الجديدة.. امام جمعة النجف: إشارات المرجعية وراء نجاح المشروع الانتخابي الأخير
07:38 | 2025-11-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.