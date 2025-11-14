بغداد.. العثور على اشلاء امرأة مرمية في "بزل"

وقال المصدر لـ ، انه "عثرت الجهات الأمنية على أشلاء تعود لسيقان جثة يُرجّح أنها لامرأة، وذلك داخل بزل الدسيم باطراف العاصمة".وتابع ان "فرق الدفاع المدني باشرت بإجراءات رفع الأشلاء من الموقع"، مشيراً الى انه "تم فُتح تحقيق للتأكد من هوية الضحية ومعرفة ملابسات الحادث".