النهار سيتحول ليلا.. تحذيرات من انخفاض مدى الرؤية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في المنطقتين الشمالية والوسطى، تزداد غزارتها فوق المرتفعات الجبلية وتكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع بضع درجات في ".وأضافت أن "طقس يوم الإثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم وضباب خفيف في الصباح الباكر يزول تدريجياً عدا الأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد فيكون غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة ويتشكل الضباب في الصباح الباكر ثم يتحسن الطقس، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، والرؤية الأفقية في المطر والضباب (3-5)كم".وأشارت إلى أن "طقس الثلاثاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً في المنطقة الجنوبية، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية وترتفع قليلاً في "، موضحة ان "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".