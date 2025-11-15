السعادة بانتهاء الجفاف يغطي التذمر من صعوبة التنقل.. شوارع بغداد تبدأ صباحها "غارقة" (صور)

ورصدت عدسة غرق بعض الشوارع في مناطقة متفرقة من جانب في العاصمة .ويبدو أن هناك مفارقة استثنائية فهذه المشاهد التي من المفترض انها تسبب امتعاض الناس بالعادة، الا ان فترة الجفاف الطويلة التي شهدها جعلت من الناس مستبشرة بهذه المشاهد نسبيا لأنها تعطي شعورا نسبيا بتوفر المياه وتعويض نقص الخزين بعد القلق الطويل الذي عاشه العراقيون بشأن الجفاف.