تحذير.. تجنبوا هذه المنطقة في العراق

أصدرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، تحذيرا بشأن بالمجال الجوي العراقي.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "المنطقة المؤشرة باللون الاحمر ادناه تظهر فيها غيوم وعواصف رعدية تؤثر على الطيران".

