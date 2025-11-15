توجيه عاجل من وزير الكهرباء

وذكر بيان لوزارة الكهرباء ورد لـ ، ان "وزير الكهرباء وجه جميع تشكيلات الوزارة بحالة استنفار تام لمواجهة الأحوال الجوية وهطول الأمطار، ودعم جهود أمانة والدوائر البلدية في عموم المحافظات".وأكد الوزير وفقا للبيان على "استثناء مغذيات محطات تصريف مياه الأمطار والمجاري والمستشفيات والمراكز الصحية لضمان استمرار تجهيزها بالطاقة".ووجه "جميع المديرين العامين ومديري الفروع والقطاعات ومراكز الصيانة بالتواجد الميداني داخل دوائرهم، ومراقبة الشبكات والمغذيات، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين"، مشددا على "ضرورة بذل مراكز السيطرة أقصى الجهود لإعادة الخطوط المنفصلة منعاً لتجمع المياه في الشوارع".